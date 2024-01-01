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Памятники из гранита в Тольятти

Наша компания "Карельский Монумент" производит и реализует памятники на могилу из гранита по ценам 2023 года. Закажите памятник на могилу из гранита в Самаре или Тольятти сейчас и получите БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ до удобной вам даты установки.

Выберите памятник по фото из каталога

Любой представленный в каталоге памятник может быть изготовлен из гранита разных цветов: чёрный гранит , белый, серый , коричневый , зелёный . Выберите из каталога понравившеюся вам форму или предложите изготовление памятника из гранита по вашему эскизу. В дополнение вы можете купить не только сам памятник, но и облицовку памятника или мемориальный комплекс.

Отсортируйте памятники на могилу по цене

В нашем каталоге вы можете отсортировать модели памятников не только по форме, но и по цене. Определите подходящую для вас цену за надгробие, а также цвет и форму памятника, и мы произведём для вас индивидуальный расчёт. Также вы можете заказать предварительный расчёт надгробного памятника по вашему индивидуальному эскизу. Звоните +7 (927) 613-10-60 или пишите на WhatsApp.

Закажите памятник в Тольятти по самой выгодной цене

Почему выгодно заказать изготовление памятника в компании Карельский Монумент? У нас:

Камень только первой высшей категории.

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Мы сможем изготовить для вас памятник, отвечающий всем вашим ожиданиям по самой выгодной цене ! Нашли такой же памятник, но по более выгодной цене? Сообщите нам и мы сделаем его вам дешевле ! Произведём качественную установку памятника на могилу в обозначенный в договоре срок.

Изготовление памятников из гранита

Скорбь и тоска неизбежно наступают из-за потери близкого человека. Возникает потребность в ритуальных услугах для увековечивания памяти умершего и завершения процесса прощания. После похорон родственникам необходимо купить памятник из гранита. Надгробие должно быть прочным, заметным и привлекательным, чтобы быть достойным знаком памяти об умершем. В комплексе с ритуальными аксессуарами, установка и благоустройством территории станет обелиск вечным символом скорби близких родственников.



Наша компания "Карельский памятник" изготавливает памятники из карельского габбро-диабаза , который является обязательным для производства лучшей мемориальной продукции! В своей работе для производства продукции мы используем блоки только Другорецкого месторождения. Именно оно является нарицательным, когда речь идет о карельском габбро, так как камень именно Другорецкого месторождения, благодаря своим свойствам, высоко ценится по всему миру. Габбро-диабаз Другорецкого месторождения идеально подходит для изготовления ритуальных изделий, так как именно он очень долго сохраняет свои художественные свойства, качество полировки и внешнюю эстетическую составляющую.

Еще одна из его характеристик — повышенная устойчивость к морозам. Предлагаемые нами гранитные памятники из красивого, благородного, ограниченного габбро-диабаза, добываются и перерабатываются на территории Карелии — это гранит с приближенным зернистым, кристаллическим минералом, имеющим абсолютно черную по верхность, что позволяет наносить портреты и надписи с очень высокой плотностью и контрастностью — такие изображения являются самыми качественными.

Памятники из натурального габбро-диабаза имеют высокую химическую стойкость и морозостойкость, не подвергаются выветриванию, не страдают от воздействия солнечных лучей и влажности. Наша компания на протяжении многих лет тесно сотрудничает с камне-добывающими предприятиями Карелии, где и расположены самые крупные месторождения габбро-диабаза — природного гранита, который является одним из лучших гранитов для памятников. Особое внимание мы уделяем контролю за качеством произведённой продукции, правильности упаковки и дальнейшей транспортировке груза по территории России.

Физико-механические характеристики габбро-диабаза:

Плотность: 3,09 г / см³

Предел прочности при сжатии: 311 МПа

Водопоглощение: 0,1 %

Морозостойкость: 100 °С

Стираемость: 0,07 г/см ²

Радиоактивность: до 300 беккерель/кг

Цены на памятники на могилу из гранита с фото

В каталоге нашей компании находится более 300 моделей различных памятников из гранита с фото и ценами. Стоимость складывается из нескольких составляющих:



Сложность исполнения модели: наличие резных элементов, барельефов, скульптур, арок. Размеры надгробия: толщина, высота, ширина. Дополнительные услуги: цена может увеличиться при заказе доставки, установки монумента на кладбище или благоустройства территории.

Мы в Тольятти делаем цены на памятники из гранита на кладбище доступными каждому. Мы изготавливаем как небольшие и незамысловатые надгробные памятники из гранита, так и величественные и роскошные памятники на могилу. Следите за акциями и скидками на нашем сайте или звоните нам и мы поможем найти для вас оптимальное решение цены и качества даже если вы впервые заказываете надгробный памятник на могилу в Тольятти или Самаре.

Памятник из гранита в Тольятти заказать можно несколькими способами:

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. Оставить заявку в форме обратной связи в разделе контакты или написать на почту karelmonument63@mail.ru

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Мы предоставляем бесплатную консультацию и поможем найти модель надгробного памятника из каталога. А если вам нужен особый памятник, модели которого нет в нашем каталоге, то к онсультант

по вашему желанию может разработать индивидуальный макет монумента для производства.